Microsoft-Investment OpenAI plant offenbar größere KI-Updates für Software-Entwickler

Damit wolle der Microsoft -Verbündete mehr Unternehmen für seine Technologie gewinnen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mit den Plänen vertrauten Personen. Die Updates sollen es demnach Entwicklern ermöglichen, schneller und kostengünstiger Software-Anwendungen zu bauen. So soll mehr Speicherplatz für Entwicklertools hinzugefügt werden. Theoretisch könnten die Kosten für Entwickler durch die Schritte um den Faktor 20 sinken. Die neuen Funktionen sollten auf der ersten Entwicklerkonferenz von OpenAI am 6. November in San Francisco vorgestellt werden, hieß es weiter.

Der US-Konzern lehnte eine Stellungnahme ab. OpenAI versucht, nach seinen aufsehenerregenden Erfolgen bei Verbrauchern auch eine Entwicklerplattform anzubieten. Kosten sind dabei ein wichtiger Faktor: Derzeit kann die Verarbeitung eines einseitigen Dokuments mit dem KI-Modell GPT-4 je nach Länge und Komplexität der Ein- und Ausgabe zehn US-Cent kosten, wie aus den Preisen auf der Website von OpenAI hervorgeht. Der Konzern sieht sich auch zunehmend mit Konkurrenz von anderen Unternehmen wie Google und Open-Source-Alternativen wie Llama von Meta konfrontiert.

San Francisco (Reuters)