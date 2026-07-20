Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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20.07.2026 17:57:41
Microsoft Investors Brace for AI Reality Check As Earnings Near
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15.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
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15.07.26
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