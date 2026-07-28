Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.07.2026 22:33:00
Microsoft is making a $190 billion AI gamble — and investors will soon see if it’s paying off
Wednesday’s earnings report will offer a read on whether Microsoft’s aggressive AI buildout is delivering appropriate returnsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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