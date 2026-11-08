Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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08.11.2026 18:38:02
Microsoft Is Reportedly Getting Pickier About AI Data Center Deals. Is the Stock a Buy Now?
Microsoft (NASDAQ:MSFT) might be getting choosier about where its artificial intelligence (AI) computing power comes from.
On Nov. 5, Bloomberg said that the software giant has tightened oversight of some projects from neoclouds (firms that rent out AI computing capacity), including Nebius Group, IREN (NASDAQ:IREN), and the privately held Nscale. Microsoft is backing away from projects it finds risky, according to the report. And the Financial Times reported the same day that Microsoft won't exercise an option to more than double the size of its Nscale deal at a Texas data center. Microsoft hasn't confirmed either report.
IREN said on Nov. 5 that a customer-requested design change and vendor timing pushed its goal of over $4 billion in annualized revenue into early 2027. Its quarterly filing says Microsoft asked for a network design change across the deployments IREN is delivering under their agreement.
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