Azure Holdings Aktie
WKN DE: 509746 / ISIN: GB0033692368
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15.09.2026 00:41:37
Microsoft Just Made a Move That Could Put More Pressure on Its Azure Business. Here's Why It Could Turn Out Great for the Stock
Microsoft (NASDAQ:MSFT)'s Azure business is a big driving force behind how the tech stock does. When its growth rate is strong, so too is the enthusiasm behind the stock. But if there are concerns about how the cloud business is doing, then there can be a pullback, as there was earlier this year when Azure's growth rate slowed.
The tech company recently announced a reporting change that will put even greater focus on Azure. And that could be a good thing for the stock.
Image source: Getty Images.
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