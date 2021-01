Microsoft legt starke Zahlen vor: Microsoft-Aktie schießt nachbörslich nach oben

Der IT-Riese Microsoft hat in seine Bilanz für das von der Corona-Krise entscheidend mitgeprägte vergangene Quartal veröffentlicht.

Für den Technikkonzern Microsoft lief es im zweiten Geschäftsquartal gut. Das Unternehmen fuhr einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,03 US-Dollar ein, Experten hatten nach einem Vorjahreswert von 1,51 US-Dollar je Anteilsschein mit einem EPS von 1,64 US-Dollar gerechnet. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Microsoft beim Umsatz zulegen und verbuchte Erlöse von 43,08 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten zuvor Umsätze von 40,23 Milliarden US-Dollar erwartet, nach 36,91 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist.

Das starke Cloudgeschäft und die hohe Nachfrage nach Videospielen und PCs haben dem Softwarekonzern Microsoft auch in seinem zweiten Geschäftsquartal ein starkes Wachstum beschert. Im Quartal mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft profitierte Microsoft vor allem von der Pandemie-bedingt hohen Nachfrage nach der Spielekonsole Xbox, die der Softwarekonzern gar nicht an alle interessierten Kunden liefern konnte. Wegen der in der Pandemie zuhause sitzenden Menschen waren auch die Cloud-Lösungen von Microsoft gefragt. Für das Home Office gönnten sich viele auch neue Laptops.

Die Microsoft-Aktie gewinnt im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 5,89 Prozent auf 246,01 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / Dow Jones Newswires