Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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14.07.2026 17:35:00
Microsoft macht Passkeys zum Standard in Entra ID
Microsoft führt Passkeys als Standard-Anmeldemethode in Entra ID ein. SMS- und Sprachanrufe laufen schrittweise aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16:01
|Börse New York in Grün: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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06:21
|Erste Schätzungen: Microsoft gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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13.07.26
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
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13.07.26
|Microsoft-Aktie im Fokus: JMP Securities sieht Rückenwind trotz Gegenwind im Software-Sektor (finanzen.at)
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13.07.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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10.07.26
|Asha Sharma, the outsider handed the Xbox controls (Financial Times)
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09.07.26
|Aktien von Microsoft und IBM schwächer: Starbucks entwickelt eigene KI-Tools und bedroht Softwaregeschäft (finanzen.at)
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07.07.26
|Microsoft-Aktie: Scharfe Kritik an Xbox-Restrukturierung nach massiven KI-Investitionen (finanzen.at)