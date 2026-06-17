Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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18.06.2026 01:33:03
Microsoft makes big AI inroads in China by selling OpenAI models
The company operates multiple data centre regions in the country, near Beijing and ShanghaiWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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