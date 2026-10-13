NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
13.10.2026 03:43:02
Microsoft Now Has 3 Generations of Its Own AI Chips. Nvidia Is Still the Chip Stock to Buy.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) now has a third generation of its own artificial intelligence (AI) chip. The tech giant announced Maia 300 on Monday and said it will ramp up its Maia chips starting in 2027 to make them the main system running AI in its own products.
That might sound like trouble for Nvidia (NASDAQ:NVDA). The AI chip leader gets around half its revenue from big cloud companies like Microsoft, a group it calls hyperscale customers.
But I don't think the news matters much for Nvidia shares. The company's quarterly revenue is over five times what it was right before Microsoft's first Maia chip launched in late 2023. And Microsoft still buys Nvidia's chips.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
14.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
|
14.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|28 700,00
|-1,71%
|Microsoft Corp.
|473,60
|-0,88%
|NVIDIA Corp.
|194,42
|-1,90%