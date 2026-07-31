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31.07.2026 06:31:29
Microsoft öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Microsoft ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Microsoft die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 90,01 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,44 Milliarden USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 17,95 USD beziffert. Im Vorjahr waren 13,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 331,84 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 281,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,79 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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