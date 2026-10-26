Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
26.10.2026 21:22:52
Microsoft offers buyouts to 60,000 staff
Tech giant moves to control costs and it spends up to $175bn on AI infrastructure this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|476,20
|1,58%
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