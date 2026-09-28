Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.09.2026 08:48:00
Microsoft-Office-Update: Auslieferung unter anderem wegen Lizenzfehlern gestoppt
Microsoft hat ein ungeplantes Update für ältere Office-Apps verteilt und das nun gestoppt. Die Apps verloren die Lizenzierung.
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