Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.11.2026 09:36:22
Microsoft outage gums up markets, forces traders to use phones
In Singapore, traders report some banks’ inability to complete financing dealsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
|475,30
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