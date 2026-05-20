Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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20.05.2026 09:20:36

Microsoft-Owned GitHub Faces Security Scare After Hackers Claim Access To Internal Systems, Threaten Public Leak Of Stolen Repositories

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