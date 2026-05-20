Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
20.05.2026 09:20:36
Microsoft-Owned GitHub Faces Security Scare After Hackers Claim Access To Internal Systems, Threaten Public Leak Of Stolen Repositories
This article Microsoft-Owned GitHub Faces Security Scare After Hackers Claim Access To Internal Systems, Threaten Public Leak Of Stolen Repositories originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
19.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|Verluste in New York: Dow Jones gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15.05.26
|Microsoft-Aktie im Blick: Bill Ackman baut nach Sell-Off neue Position auf (finanzen.at)
|
15.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Einstieg des Investors Ackman küsst Microsoft wach (dpa-AFX)
|
15.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26