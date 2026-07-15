Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.07.2026 10:02:00
Microsoft-Patchday: Neuer Rekord mit 622 gefixten Schwachstellen
Microsoft stopft 622 Sicherheitslecks am Juli-Patchday. Angriffe auf AD Federation Services und SharePoint wurden beobachtet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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