Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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10.08.2026 16:40:13
Microsoft plans to unveil next-gen AI chip in September: report
Tech firm said to have talked with TSMC to secure production capacity for over 300,000 units for delivery in 2027Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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10.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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10.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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06.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
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06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
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06.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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05.08.26
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Analysen zu Microsoft Corp.
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 380,00
|0,53%
|Microsoft Corp.
|438,85
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