Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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31.03.2026 07:18:19
Microsoft plans US$1 billion investment in Thailand, Thai government says
[BANGKOK] Microsoft plans to invest US$1 billion in Thailand over the next two years in cloud services and AI infrastructure, the Thai...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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