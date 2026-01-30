Microsoft präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Microsoft präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 438,47 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 406,50 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at