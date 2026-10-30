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30.10.2026 06:31:28
Microsoft präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Microsoft hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 245,95 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 164,72 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 138 402,85 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 103 190,29 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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