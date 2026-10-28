Azure Holdings Aktie
WKN DE: 509746 / ISIN: GB0033692368
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28.10.2026 21:20:39
Microsoft Q1 Highlights: Double Beat, Cloud Revenue Up 30%, Azure Growth Up 48%
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