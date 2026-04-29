Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
29.04.2026 22:19:12
Microsoft Q3 Highlights: AI Revenue Up 123% YoY, Hits Annual Run Rate $37 Billion, Helps With Double Beat
This article Microsoft Q3 Highlights: AI Revenue Up 123% YoY, Hits Annual Run Rate $37 Billion, Helps With Double Beat originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltd
Analysen zu Real Estate Corp Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|21 070,00
|-2,05%
|Microsoft Corp.
|347,85
|-4,32%