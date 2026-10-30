Microsoft: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Microsoft hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,01 Prozent auf 474,06 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 423,22 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at