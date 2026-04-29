Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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29.04.2026 18:37:45
Microsoft Reports Earnings After the Bell: Here Are the 3 Biggest Questions I Have
It's a big day in the tech world, with several companies in the "Magnificent Seven," including Microsoft (NASDAQ: MSFT), set to report earnings results after the market closes today.As most investors know, it's been a difficult year for Microsoft, which closed out its worst quarter since 2008 in the first quarter, with shares down roughly 23%. Since then, as tensions in the Iran war have somewhat de-escalated, the stock has bounced back and is now down only about 10% this year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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30.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
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30.04.26
|Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|AKTIEN IM FOKUS: Alphabet überzeugt - Meta und Microsoft fallen ab (dpa-AFX)
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|Bell AG
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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