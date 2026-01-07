Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
07.01.2026 09:12:00
Microsoft sagt Spamschutzmaßnahme in Exchange Online ab
Microsoft hatte eine Spamschutzmaßnahme für Exchange Online angekündigt. Die Externe-Empfänger-Begrenzung kommt nun doch nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
|
16:02
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
06:00
|Trump cuts to academia risk ceding AI lead, warns Microsoft scientist (Financial Times)
|
07.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.01.26
|Microsoft-CEO Satya Nadella: Pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz muss enden - Aktie kaum verändert (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|24 810,00
|1,51%
|Microsoft Corp.
|410,30
|0,34%