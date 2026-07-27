Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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27.07.2026 22:46:46
Microsoft Says Its New Cybersecurity AI Beats Industry Leaders at Half the Cost
The agentic MAI-Cyber-1-Flash model, with some help, outscores Claude Mythos 5 on CyberGym.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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