Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
02.06.2026 21:24:31
Microsoft says new quantum chip 1,000 times more reliable than predecessor
The tech giant predicts it will have a quantum computer that can solve commercially useful problems by the end of the decade.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!