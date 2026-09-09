Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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09.09.2026 10:09:00
Microsoft schließt Rekordzahl an Sicherheitslücken
Microsoft schließt fast 1000 Sicherheitslücken am Patchday. Zwei davon werden bereits aktiv ausgenutzt und haben höchste Priorität.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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08.09.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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04.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
|Microsoft challenges data centre costs after pledging to protect ratepayers (Financial Times)
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03.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|31.07.26
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|-0,23%
|Microsoft Corp.
|422,20
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