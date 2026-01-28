Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
|
28.01.2026 10:23:38
Microsoft Set To Report Q2 2026 Earnings: Analysts Eye Azure Growth, AI Spending, CapEx As Shares Dip Over 6% In 6 Months
This article Microsoft Set To Report Q2 2026 Earnings: Analysts Eye Azure Growth, AI Spending, CapEx As Shares Dip Over 6% In 6 Months originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
Analysen zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 633,00
|-0,38%
|Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
|5 050,00
|1,00%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|24 220,00
|-0,21%
|Microsoft Corp.
|355,55
|-11,86%
|Q2 Holdings Inc
|51,50
|-4,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.