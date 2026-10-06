Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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06.10.2026 18:43:43

Microsoft Sets up a Second AI Paycheck as Copilot Shifts To Pay-Per-Use

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Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 471,45 0,28% Microsoft Corp.
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 28 120,00 0,57% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

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