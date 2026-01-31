Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
31.01.2026 18:25:00
Microsoft Shares Slide Despite Strong Cloud Growth. Is It Time to Buy the Dip?
The share price of Microsoft (NASDAQ: MSFT) sank despite the tech giant reporting strong quarterly results for its fiscal 2026 second quarter. The drop appears to be largely attributed to higher operating expense guidance and its dependence on OpenAI. The stock is now down slightly over the past year, as of this writing.Let's dig into the company's report and prospects to see if this dip is a buying opportunity.Microsoft's cloud computing unit, Azure, once again was its biggest growth driver in the quarter, with revenue soaring 39% (38% in constant currencies). It was the 10th straight quarter that Azure revenue climbed by 30% or more, as demand for compute power and artificial intelligence (AI) services continues to drive results. Commercial bookings, which should be a harbinger of future revenue, soared 230%, led by large commitments from OpenAI and Anthropic. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|21 310,00
|-12,01%
|Microsoft Corp.
|362,05
|0,14%
