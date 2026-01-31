Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.01.2026 18:25:00

Microsoft Shares Slide Despite Strong Cloud Growth. Is It Time to Buy the Dip?

The share price of Microsoft (NASDAQ: MSFT) sank despite the tech giant reporting strong quarterly results for its fiscal 2026 second quarter. The drop appears to be largely attributed to higher operating expense guidance and its dependence on OpenAI. The stock is now down slightly over the past year, as of this writing.Let's dig into the company's report and prospects to see if this dip is a buying opportunity.Microsoft's cloud computing unit, Azure, once again was its biggest growth driver in the quarter, with revenue soaring 39% (38% in constant currencies). It was the 10th straight quarter that Azure revenue climbed by 30% or more, as demand for compute power and artificial intelligence (AI) services continues to drive results. Commercial bookings, which should be a harbinger of future revenue, soared 230%, led by large commitments from OpenAI and Anthropic. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Time Inc When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Time Inc When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 21 310,00 -12,01% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 362,05 0,14% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:44 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:23 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:07 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen