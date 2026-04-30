Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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30.04.2026 05:04:00
Microsoft steigert Einnahmen weiter, aber Speicherkrise verteuert Rechenzentren
Die Geschäftszahlen Microsofts übertreffen die Erwartungen, nur Windows und Xbox stagnieren. Steigende Speicherpreise erhöhen die Investitionskosten enorm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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