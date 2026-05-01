Microsoft stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Microsoft hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 82,89 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 70,07 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at