Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.08.2026 12:45:00
Microsoft Stock: Buy or Sell? (My Final Verdict)
In this video, I will answer the question of whether I think Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock is a buying opportunity.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 8, 2026. The video was published on Aug.10, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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