Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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08.11.2026 12:00:02
Microsoft Stock: Buy or Sell? (My Final Verdict)
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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06.11.26
|Microsoft-Aktie sinkt: Demonstration gegen Rechenzentrum in Amsterdam eskaliert, viele Festnahmen (dpa-AFX)
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06.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert mittags (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
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06.11.26
|dailyAktien: Microsoft – Fortsetzung der Konsolidierung (NewsTool)
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06.11.26
|dailyAktien: Microsoft – Fortsetzung der Konsolidierung (NewsTool)
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05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Overweight
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|Microsoft Corp.
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Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
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