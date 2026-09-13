Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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13.09.2026 13:31:00

Microsoft Stock: Is Now the Right Time to Buy or Should You Hold Off?

Just a few months ago, Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock was down more than 25% year to date, but it has rebounded convincingly since it posted its latest financial results, erasing its entire decline.

The tech giant's fiscal 2026 fourth-quarter report had a lot of good news, but after the recent rally, some investors may feel like they've missed their chance to buy. However, before jumping to that conclusion, there are a few details you ought to consider.

Image source: Getty Images

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