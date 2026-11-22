Microsoft (NASDAQ:MSFT) hit a record close of $555.80 on Nov. 4. Nine trading days later, on Nov. 17, it ended at $506.24 -- around 9% under the high. Shares trade near $508 as of this writing.

Part of that drop comes from the broader market. The Nasdaq-100 fell around 5% in the same stretch. But Microsoft fell more.

A fast drop from a new peak can feel like a warning. For Microsoft, it usually hasn't been one.

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