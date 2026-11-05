Microsoft Stock Has Gained More Than 50% in About 4 Months. Here's What It Has Usually Done Next.

Microsoft (NASDAQ:MSFT) shares jumped nearly 7% on Wednesday, Nov. 4, as U.S. stocks rallied the day after Democrats won control of Congress in the midterm elections.

The stock sits near $553 as of this writing. That leaves it about 57% over its June 25 close of $352.83, and the rise took just 92 trading days.

A move like that is rare for a company worth about $4 trillion. But Microsoft has done it before. Going back through its daily closing prices to 1986, I find 13 past runs like this one. In 11 of them, the stock was up a year later, with a median one-year gain of around 33%.

Continue reading