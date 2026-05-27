Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.05.2026 19:55:00
Microsoft Stock Hasn't Been This Cheap Since 2019. Now Is the Perfect Time to Buy.
Over the past few years, Microsoft (NASDAQ: MSFT) has traded at a premium to the market. However, that's no longer the case. The company didn't do much to lose this premium; instead, it looks like that premium shifted to Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). However, I think that has created a potential opportunity for Microsoft stock to rally over the next few months and regain its premium valuation by the time 2026 is over.On a price-to-earnings basis, Microsoft stock hasn't been this cheap since 2019, and based on the value proposition it's offering investors, there has seldom been a better time to buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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