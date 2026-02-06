Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

06.02.2026 10:20:00

Microsoft Stock Is Down 22%. Should You Buy the Dip, or Run for the Hills??

Microsoft (NASDAQ: MSFT) is one of the world's most diversified technology companies, with a presence in software, cloud computing, gaming, social media, and more. It's leveraging its dominant position in some of those industries to participate in the artificial intelligence (AI) boom, and it's having incredible success despite some bumps in the road.Microsoft reported its operating results for its fiscal 2026 second quarter (ended Dec. 31) on Jan. 28, which sent its stock tumbling to a one-day loss of over 10%. Despite strong results across the board, investors were concerned about some modest weakness in its AI software and cloud businesses.The stock is now down 22% from its record high, but it's still one of the best-performing investments in history, with a 580,650% gain since its initial public offering (IPO) in 1986. The recent sell-off might be a temporary blip on the way to further positive returns, so should investors take this opportunity to buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

06.02.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
29.01.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
29.01.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
