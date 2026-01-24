Microsoft Aktie
ISIN: ARDEUT110285
|
24.01.2026 23:21:00
Microsoft Stock Is Down More Than 10% In 3 Months. Time to Buy the Dip?
It's a timely moment to look at Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock. Not only is it down more than 10% in three months, but it reports fiscal second-quarter results after market close on Wednesday.Going into the report, we know demand is surging for the company's cloud-computing business, Azure. So this part of the software giant's business should report another spectacular quarter. But we have less clarity about how quickly the company's capital expenditures will grow and whether its backlog will continue to expand at the extraordinary rate it was in fiscal Q1.While we'll have to wait until the update to get clarity on these items, do we have enough information in the meantime to know whether the stock is a buy now? Or is waiting for more information from the earnings report before making a decision the better move?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
