Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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10.08.2026 18:41:29
Microsoft Stock Rises 2%: Upcoming Maia 300 Chip Launch Targets Reduced Nvidia Reliance
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 380,00
|0,53%
|Microsoft Corp.
|438,85
|1,30%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|-2,50%
|On The Beach Group PLC
|2,22
|0,00%
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