Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
13.11.2026 21:15:00
Microsoft: Störung ging auf Netzwerk-Upgrade zurück
Die lange weltweite Störung bei Online-Diensten von Microsoft ging nach Angaben des Unternehmens auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurück. Der Grund habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt, erläuterte der Software-Konzern. Ein dabei eingeführtes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.
Der Ausfall, der am Donnerstag begann und bis in den Freitag andauerte, schnitt weltweit Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten von Microsoft ab. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört.
mik
ISIN US5949181045 WEB http://www.microsoft.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|475,30
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Negativer Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.