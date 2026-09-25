Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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25.09.2026 16:14:00
Microsoft stoppt die Companion-Apps - aufräumen müssen andere
Microsoft beendet den Support für die Companion-Apps Calendar, People und Files. Administratoren und Nutzer müssen sie selbst deinstallieren.
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