Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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04.06.2026 08:59:00

Microsoft Store: Entwicklerkonto für Unternehmen wird kostenlos

Kein Obolus, Anmeldung per Entra ID, weniger Bürokratie: Microsoft senkt die Hürden für Unternehmen, die Apps im Microsoft Store veröffentlichen wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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