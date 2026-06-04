Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.06.2026 08:59:00
Microsoft Store: Entwicklerkonto für Unternehmen wird kostenlos
Kein Obolus, Anmeldung per Entra ID, weniger Bürokratie: Microsoft senkt die Hürden für Unternehmen, die Apps im Microsoft Store veröffentlichen wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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03.06.26
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03.06.26
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03.06.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
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02.06.26
|Microsoft targets Anthropic with new model releases (Financial Times)
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02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
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