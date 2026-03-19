Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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19.03.2026 13:00:00
Microsoft SwiftKey: Zwang zum Microsoft-Konto für Backups kommt Ende Mai
Microsofts weit verbreitetes SwiftKey-Keyboard für Android und iOS erfordert für Backups bald ein Microsoft-Konto.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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