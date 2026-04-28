Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.04.2026 14:13:00
Microsoft Teams: Mobilfassung stellt Öffnen von Links auf Edge um
Microsoft hat es angekündigt und nun den Zeitplan aktualisiert. Teams Mobile fragt nach Standardprogramm zum Öffnen von Links – bevorzugt Edge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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