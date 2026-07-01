Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.07.2026 05:09:13
Microsoft to Announce Fresh Layoffs Impacting Thousands as AI Investment Surge Reshapes Workforce: Report
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