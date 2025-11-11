Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
11.11.2025 15:06:12
Microsoft to invest US$10 billion in Portugal AI data hub
The company is building the hub with Start Campus, a Portuguese developer, and British startup NscaleWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
16:02
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25