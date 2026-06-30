Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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01.07.2026 01:51:28

Microsoft to reportedly cut under 2.5% of workforce in latest layoffs

Roles affected include those across sales and consulting, as well as jobs at the Xbox gaming divisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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