Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.07.2026 01:51:28
Microsoft to reportedly cut under 2.5% of workforce in latest layoffs
Roles affected include those across sales and consulting, as well as jobs at the Xbox gaming divisionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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