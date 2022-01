Microsoft Top-Gewinner im Dow - das raten jetzt die Analysten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Microsoft -Aktien dominierten den Dow am heutigen Mittwoch mit einem Kursanstieg um 4,9 Prozent. Analysten lobten das Zahlenwerk des Software-Riesen, der nach Tagen des Kursrutsches im Technologiesektor wieder eine positivere Duftmarke für diese Branche setzte. Analyst Kirk Materne vom Analysehaus Evercore ISI hob eine optimistische Konzernprognose für die Cloud-Plattform Azure im laufenden Geschäftsquartal hervor.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Cloud-Computing-Plattform Azure habe Stärke bewiesen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der starke Umsatztrend in diesem Segment des Software-Konzerns dürfte sich zunächst noch fortsetzen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Microsoft nach den Quartalszahlen am Dienstag auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Die Sparte "More Personal Computing" des Software-Anbieters habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren erachteten das Wachstum in diesem Segment allerdings als weniger dauerhaft. Die nachbörslichen Kursverluste der Aktie seien gleichwohl übertrieben gewesen.Im vergangenen Quartal steigerte der Software-Riese seinen Umsatz im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 51,7 Milliarden Dollar . Das übertraf die Erwartungen der Analysten, die eher mit rund 50,9 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unterm Strich verdiente Microsoft in dem Ende Dezember abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal knapp 18,8 Milliarden Dollar – ein Plus von 21 Prozent.Im Cloud-Geschäft mit Software und Diensten aus dem Netz stiegen die Erlöse um 32 Prozent auf 22,1 Milliarden Dollar. Bei der Cloud-Plattform Azure, mit der Microsoft unter anderem mit Amazons Sparte AWS um die Gunst kleiner und großer Unternehmen konkurriert, wuchs der Umsatz um 46 Prozent.(Mit Material von dpa-AFX)